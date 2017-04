Disturbi da uso di sostanze / Dipendenze

Introduzione: Jeffrey DeVido, psichiatra, spiega a un pubblico di non esperti cosa sono le dipendenze e come vengono curate.

Cose da fare: Si tratta di una presentazione in inglese di un’ora e mezzo accessibile attraverso la prima figura sopra . L’uso di slides rende piu’ semplice la comprensione del parlato. Le figure 2 e 3 sopra mostrano le due slides conclusive con un’indice degli argomenti trattati.

Cosa succede: L’approccio medico per la cura delle dipendenze sta cambiando e Jeffrey DeVido mostra lo stato attuale (almeno negli Usa) dopo l’uscita del DSM-5 .

Il problema non viene dall’uso della sostanza in se ma dal comportamento del paziente riguardo a questa sostanza. Questo e’ importante perche’ ci sono persone a cui quella stessa sostanza non crea alcun problema e queste persone non hanno bisogno dell’aiuto di un dottore.

In pratica dipendenza e disturbo da uso di sostanze (SUD dall’inglese Substance Use Disorder) sono sinomini e indicano un disturbo cronico e progressivo del comportamento la cui caratteristica fondamentale e’ l’uso compulsivo di droga nonostante le conseguenze negative. Il SUD e’ paragonabile come gravita’ e come andamento a malattie come il diabete.

Le droghe agiscono sfruttando il sistema della ricompensa. Questo si basa sulla dopamina prodotta dall’area tegmentale ventrale(VTA) inviata in diverse parti del cervello soprattutto il nucleus accumbens e la corteccia prefrontale . Tutte le droghe hanno come scopo principale quello di rilasciare il piu’ presto possibile una grande quantita’ di dopamina nel nucleus accumbens.

