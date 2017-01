L’immunoterapia contro il cancro

Introduzione: L’immunoterapia aiuta il sistema immunitario del nostro corpo a riconoscere e ad attaccare le cellule del cancro.

Cose da fare: Si tratta di tre video in inglese. Il primo video e’ un’intervista di circa mezzora fatta a un esperto che risponde alle domande piu’ importanti su questo argomento. Il secondo e terzo video sono animazioni fatte da Nature per spiegare i meccanismi del funzionamento dell’immunoterapia.

Cliccate sulle immagini sopra per accedere ai tre video.

Cosa succede: Il cancro ha come origine una serie di mutazioni genetiche che permettono a una singola cellula di dividersi in continuazione producendo cloni di se stessa. La cellula diventa immortale e tende a riprodursi fino a distruggere il corpo dal quale viene generata. Ogni tipo di cancro ha differenti mutazioni che lo causano. Non solo ma le mutazioni genetiche possono variare tra due individui con lo stesso tipo di cancro. E nella stessa persona le cellule cancerose producono, a causa della rapida crescita, numerose mutazioni e sono in grado in questo modo di reagire rapidamente a qualsiasi meccanismo venga provato per distruggerle. Inoltre, essendo sempre cellule del corpo esse beneficiano di tutti i servizi forniti dai sistemi che mantengono in vita il nostro corpo come il sistema cardiocircolatorio o lo stesso sistema immunitario.

Per questo il sistema immunitario non riesce a combattere il cancro: anzi a causa dei danni collaterali di alcune terapie usate viene notevolmente diminuita la sua efficacia. Il sistema immunitario sano ci permette di affrontare senza problemi malattie dovute a virus o batteri come l’influenza. Avete dei sintomi per qualche giorno , giusto per dare il tempo al sistema immunitario di riconoscere “i cattivi” dopodiche’ viene fatta piazza pulita di tutti i virus che si stavano moltiplicando nel nostro corpo. Sarebbe meraviglioso se lo stesso sistema funzionasse per le cellule cancerose. Questa idea e’ stata in giro da oltre un secolo ma solo adesso ne sappiamo abbastanza del cancro e del sistema immunitario da poterla usare a scopi pratici.

L’idea di base e’ di aiutare il sistema immunitario a riconoscere e sbarazzarsi delle cellule cancerose. Ci sono due metodi principali finora usati. Uno “passivo” che consiste nel dare farmaci che attivano il sistema immunitario. L’altro attivo che consiste nell’estrarre dal sangue del paziente cellule del sistema immunitario, addestrarle a riconoscere e sbarazzarsi delle cellule malate e reintrodurle nel corpo del paziente.

Commenti: Il materiale del secondo video e’ disponibile anche come un poster pdf.

