Tutti a Marte!

Introduzione: Nell’era dei viaggi aerei low cost, dei progetti basati su crowd-sourcing e crowd-funding, dei grandi progetti software open-source come Linux, e’ possibile rivedere la colonizzazione di Marte da parte dell’uomo da un punto di vista nuovo, molto diverso da quello del viaggio mordi e fuggi per pochi astronauti che la Nasa sta progettando?

Si tratta di 2 video in inglese.

Il primo e’ un sommario delle idee base del piano di Elon Musk per spedire in 100 anni un milione di terrestri su Marte.

Nel secondo video del canale youtube SpaceX, abbiamo invece la lunga e dettagliata presentazione di Elon Musk basata su slides e una simulazione del viaggio con modelli CAD di razzi e astronavi . Le slides possono essere viste separatamente in formato pdf.

Cosa succede: La visione di Elon Musk su come colonizzare Marte in 100 anni trasportando un milione di persone con flotte di astronavi ognuna delle quali portera’ circa 100 persone, e’ basata su tecnologie fattibili. Le astronavi, che partiranno ogni due anni quando Marte e’ piu’ vicino alla Terra, arriveranno in circa 100 giorni. E’ una visione innovativa perche’ si basa su un semplice concetto: costruiamo un sistema di trasporto interplanetario a buon mercato che permetta a chi vuole, di pagarsi il viaggio su Marte (o anche altri pianeti) e decidere poi se restare o no.

I quattro “trucchi” usati da Elon Musk per ridurre drasticamente i costi sono:

Il razzo e l’astronave piu’ grandi mai costruite sono riutilizzabili fino a mille volte. Il caricamento dell’astronave e’ fatto in orbita con diverse missioni dove si utiizza una speciale versione portacarichi della stessa. Il propellente per il viaggio di ritorno viene fabbricato su Marte Il propellente e’ scelto in modo da soddisfare alcuni importanti criteri

Elon Musk ha cominciato a fare esperimenti di riutilizzo di razzi e astronavi piu’ piccole ma il razzo proposto e’ grande due volte il Saturno V che porto’ l’uomo sulla Luna. Costruire questo razzo e renderlo davvero riutilizzabile mille volte sara’ la sfida piu’ grande.

Il caricamento in orbita dell’astronave permette a questa non solo di portare un carico enorme (per intenderci maggiore del materiale della ISS) ma anche di avere abbastanza carburante da arrivare su Marte in soli 100 giorni .

La scelta del migliore propellente puo’ essere gia’ fatta adesso perche’ i satelliti e i rover su Marte ci hanno fornito informazioni sufficienti. L’impianto di fabbricazione di propellente su Marte puo’ essere provato sulla Terra.

